Over de liefde: ‘Een man hoort de eerste date te betalen’

PodcastDebby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is matchmaker Lotte Ditzel te gast. ‘Van de klanten die ik aan tafel heb, beginnen de 60-plus mannen altijd over seks’

De dagen dat geliefden elkaar spontaan bij de bushalte tegen het lijf lopen liggen grotendeels achter ons. Anno 2023 vinden we elkaar voornamelijk via de digitale snelweg, al levert swipen op de bekende dating-apps vaak niet de gedroomde match op. Je date is te lang, te kort, te dik, te dun, luistert niet, drinkt teveel of stelt helemaal geen vragen. Er gaat nogal eens wat mis op zo’n eerste date. ‘Wat ik vaak hoor is dat mannen een presentatie geven over hun werk. En vrouwen een checklist afgaan’, zegt Matchmaker Lotte Ditzel.

Met haar eigen relatiebemiddelingsbureau DTNG, en een database vol singles die ze eerst allemaal hoogstpersoonlijk de hand schudt, helpt ze cupido om gericht raak te schieten. Want hoewel je als vrijgezel struikelt over gratis dating-apps, ziet Lotte een gat in de markt. ‘Er is zoveel aanbod, waardoor we eigenlijk niet kunnen kiezen. Ik vind het mooiste om mensen daarbij te helpen. Als je een huis koopt, huur je ook een makelaar in. Dus waarom niet om de liefde te vinden?’. En die hulp hebben we soms hard nodig. En je moet in dit vak wel een spiegel durven voorhouden, vertelt Lotte in deze aflevering van Over de liefde. En daarbij gaat ze een lesje hoffelijkheid niet uit de weg. ‘Neem een klein cadeautje mee op een eerste date - en daarmee bedoel ik niet die halve fles wijn die nog open stond in de koelkast. En, een tikkie sturen? Niet doen. Een man hoort de eerste date te betalen’.

Podcast Over de Liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

