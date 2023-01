Over de liefde: ‘Een op de drie vrouwen krijgt minder zin in seks’

PodcastDebby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is journalist Wies Verbeek te gast.

We willen allemaal graag oud worden, maar niemand wil het zijn. Want: grijze haren, slappe huid, minder flexibel en een haperend libido. ‘Een op de drie vrouwen heeft na de overgang minder zin in seks’, zegt Wies Verbeek, journalist en schrijver van de bestseller Een beetje leuker ouder worden. En vergis je niet, ook mannen hebben een afnemend libido als gevolg van een veranderende hormoonbalans, de zogenoemde penopauze. Dat klinkt bepaald niet als een vrolijk vooruitzicht, en toch is er geen reden voor chagrijn. ‘In principe moet je net zo opgewonden kunnen raken als vroeger, maar daar moet je wél iets aan willen doen’, aldus Verbeek. Hoe? Dat hoor je in deze nieuwe aflevering van Over de liefde.

Beluister de nieuwste aflevering op Spotify, iTunes of hier:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Podcast Over de Liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister Over de Liefde

Abonneer je via Spotify of iTunes op deze podcast, of beluister alle afleveringen hier:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.