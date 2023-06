Over de Liefde: 'Er is veel keuze en mensen willen steeds meer, daar gaan veel ruzies over in mijn praktijk’

Haar levenservaring en een indrukwekkende carrière als relatie- en gezinstherapeut maken Roefke Carmiggelt een van de belangrijkste liefdes-experts van Nederland. Ze is 80 jaar, maar nog altijd druk aan het werk in haar Amsterdamse praktijk waar ze de afgelopen jaren veel veranderingen heeft gezien. ,,De generatie van nu kan zich veel moeilijker binden. Ze vinden het lastig om beperkingen te accepteren in de liefde. Er is veel keuze, alles is mogelijk. Mensen willen steeds meer. Daar gaan veel ruzies over in mijn praktijk.’



Zelf is Roefke rotsvast in de liefde. Vorige maand vierde ze haar 60-jarige huwelijk met schoolliefde Frank, waarvoor ze felicitaties kregen van ons koningshuis en burgemeester Halsema. ,,Wij waren pubers toen we elkaar leerde kennen. We zijn samen opgegroeid en hebben samen de liefde op alle fronten ontdekt. Dat vind ik zo fijn van onze relatie.” Reden genoeg om Roefke het hemd van het lijf te vragen over haar geheimen voor een gelukkig en langdurige relatie. ,,Een van de belangrijkste ingrediënten is dat wij elkaar heel veel gunnen. Zeiken en zeuren over kleine dingen als de was, de tas, de vuilnis doen we nooit.”