Over de Liefde: ‘Het is een exclusief erotisch feest, je kan er ook bekende Nederlanders tegen het lijf lopen’

PodcastDebby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Jorna Wierts te gast in de studio om te praten over wat je kan verwachten van een avondje swingen op haar erotische feest Big Little Secret. ,,Het is een exclusief erotisch feest, dus ja: je kan er ook bekende Nederlanders tegen het lijf lopen.”

Het hebben van een non-monogame relatie is een trend in liefdesland. Vooral millennials stappen steeds vaker af van het traditionele monogame idee waarbij één partner alle behoeften moet vervullen. ,,Ik heb een open-minded relatie en ben nu de polyamoreuze kant aan het ontdekken”, zegt Jorna Wierts van het erotische feest Big Little Secrets.



Want ja: de non-monogame trend zien we niet alleen terug in de cijfers van o.a. verschillende datingapps, ook zijn sinds een paar jaar de ‘open-minded’ seksfeestjes zeer populair onder de doelgroep. Maar hoe ziet zo’n avond swingen er eigenlijk uit? Jorna neemt ons in een nieuwe aflevering Over de liefde mee op een erotisch avondje uit. ,,Er zijn kamers waar mensen seks hebben met elkaar. Daar gaat het er hot and steamy aan toe.”

Podcast Over de Liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

