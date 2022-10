Over de liefde: ‘Ik laat mijn geluk niet afhangen van een partner’

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

Assepoester, Bridget Jones, Carrie uit Sex and the city… allemaal waren ze op zoek naar een man die ze kon redden uit hun vrijgezelle leven. Zonder partner is je leven niet compleet, wordt ons al vroeg verteld in films en boeken. En dat blijft niet bij fictie, want onze wereld is compleet ingericht op gezinnen en stelletjes. Terwijl er op gebied van de liefde veel is veranderd de afgelopen jaren. Het aantal happy singles in Nederland groeit ieder jaar, één op de drie huwelijken strandt en steeds meer mensen kiezen voor een hybride relatievorm, zoals een open relatie. ‘Leven met een relatie is niet beter dan een leven zonder relatie’, is het mantra van journalist en fervent solo-reiziger Liesbeth Rasker. In een nieuwe aflevering Over de liefde praat Debby met Liesbeth over de schoonheid van alleen zijn: ‘Ik laat mijn geluk niet afhangen van een partner. Dat vind ik een kwetsbare uitgangspositie’. Luister mee.