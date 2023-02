Over de Liefde: ‘Ik werd op mijn 75ste smoorverliefd’

PodcastDebby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is actrice en schrijfster Ineke Swanevelt te gast om te praten over seks en liefde op latere leeftijd. ‘Seks is voor mij hetzelfde als genieten van een roomsoes’

Is het mogelijk om op latere leeftijd opnieuw de liefde te vinden? En hoe voelt smoorverliefd zijn op je 75ste? Debby Gerritsen vroeg het actrice en schrijfster Ineke Swanevelt: ‘Mijn verliefdheid werkte aanstekelijk bij vriendinnen’. Ineke was na het overlijden van haar man Hans, waarmee ze 44 jaar een gelukkig huwelijk had, niet op zoek naar de liefde. Totdat ze schrijver Peter Müller op zondagochtend hoorde praten op radio 4. ‘Ik werd als door de bliksem getroffen door zijn prachtige stem en had ontzettend de behoefte om hem te ontmoeten’. Na de eerste ontmoeting ging het snel. ‘Hij zei: ik ben helemaal verliefd op je en ga je straks kussen. We waren ontzettend klef’. Maar aan het sprookje kwam abrupt een einde toen Peter in 2021 op 83-jarige leeftijd plotseling overleed. Luister naar het ontroerende liefdesverhaal van Ineke en Peter in een nieuwe aflevering van Over de liefde.

Ineke Swanevelt is op 22 maart samen met Rob Schipper te zien in een voorstelling over liefde en seks in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam.

Beluister de nieuwste aflevering op Spotify, iTunes of hier:

Podcast Over de liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

