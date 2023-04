Over de Liefde: ‘Of je nou één arm hebt of één been. Iedereen heeft seks, wij ook’

PodcastDebby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Annemiek van Munster samen met haar geleidehond Yoko te gast in de studio.

Annemiek heeft een visuele beperking en ergert zich groen en geel aan het gebrek aan kennis die wij hebben over mensen met een handicap en seks. Om nog maar te zwijgen over de ondervertegenwoordiging van mensen met een beperking in de mainstream media. ,,Waarom zien we geen blinde Bridget Jones of een Christian Grey met vier vingers? Daar kan ik echt boos om worden.”

,,Mensen worden vaak heel ongemakkelijk van iemand met een beperking. Als ik over straat loop, dan ben ik een wandelende handicap met een geleidehond en zo’n stok erbij. ‘Kijk, een blinde’, wordt weleens gezegd tegen mij. Tja, ik zie niet goed, maar er is niks mis met mijn oren.”

Dat ongemak komt voort uit gebrek aan kennis en ondervertegenwoordiging van mensen met een beperking in de media, legt Annemiek uit. ,,In Nederland hebben miljoenen mensen een beperking. Maar we zien onszelf helemaal nergens terug. Als je al iemand ziet, dan gaat het altijd over die beperking. Nooit een nieuwslezer met een halve arm of een Amerikadeskundige in een rolstoel.” En als het over seks en een handicap gaat, is het ongemak compleet. ,,Terwijl, kom op zeg. Mensen met een beperking hebben ook gewoon seks. Ik voel me absoluut niet beperkt in de slaapkamer. Ik kan alles, op een paar standjes uit de kamasutra na. Maar dat ligt meer aan mijn flexibiliteit dan aan mijn slechtziendheid.”

Podcast Over de liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

