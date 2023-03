Over de Liefde: ‘Seks was nooit leuk. Ik dacht dat ik stuk was’

podcastDebby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Milou Munsters te gast om te praten over haar boek Niet bepaald sexy.

In een wereld waarin alles om seks lijkt te draaien, wordt er verdomd weinig over gepraat. Dat wil zeggen, over de praktische kant van het minnespel. Want, waar leer je hoe seks in z’n werk gaat - behalve in pornofilms of de vrouwenbladen? ‘Ik las in de Hitkrant dat je een douchekop moest gebruiken. Maar dat werkte bij mij niet’, zegt Milou Munsters, schrijver van het boek Niet bepaald sexy. Terwijl haar studievriendinnen bleven opscheppen over hoe geweldig zij seks vonden, kon Milou helemaal niks met al die succesverhalen. ‘Seks was nooit leuk voor mij. Ik had nog nooit een orgasme gehad. Ik dacht dat ik stuk was’. Luister mee!

In de podcast Over de Liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

