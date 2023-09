Over de Liefde: ‘Vooral vrouwen worden opgevoed met het idee dat seks alleen maar ellende geeft’

podcastDebby Gerritsen praat in haar wekelijkse podcast Over de liefde met experts en bekenden over liefde, seks en relaties. Deze week is Jacqueline van Lieshout, detoxcoach en auteur van de boeken In 28 dagen van gifbelt naar tempel en Ontwijnen , te gast in de studio.

Jacqueline van Lieshout is na een relatie van veertien jaar weer vrijgezel. In deze nieuwe aflevering praat ze openhartig over haar spannende datingavonturen met bij voorkeur jonge mannen. ,,Ik had een date met een jongen die zei: ‘Kom jij eens even hier’. Ik stond in de keuken. Liet alles uit mijn handen vallen. Deed m’n schort af en dacht: wow, let’s go.”

Als kersverse vrijgezel stort Jacqueline (48) zich ruim een half jaar geleden vol op de datingmarkt. ,,Ik had geen idee dat dit bestond, maar swipen op een datingapp is als drinken uit een brandweerslang.” Keuze genoeg dus, maar van haar leeftijdsgenoten wordt Jacqueline nog niet warm. ,,De oudste was 47, maar dat is bij één keer gebleven.” Ze heeft een sterke voorkeur voor jonge mannen, die ze zorgvuldig uitkiest. ,,Voordat ik afspreek, wil ik eerst videobellen. Want als ik iemand zie praten en bewegen, weet ik het eigenlijk vrij snel. Als ik dan 25 keer ‘chill’ hoor in twee zinnen, dan ben ik klaar. Of: ‘Ik kom net uit het studentenhuis en heb schurft gehad’. Nee, blijf maar lekker daar. Daar word ik niet geil van.”

Het is een feest om naar Jacqueline’s dateverhalen te luisteren. Ze neemt geen blad voor de mond als het over haar seksleven gaat. Openhartiger over seks praten, dat zouden meer mensen moeten doen. ,,Vooral vrouwen worden opgevoed met het idee dat seks alleen maar ellende geeft. Omarm je seksualiteit en geef toe aan je geilheid.” Maar nog belangrijker: leer praten in de slaapkamer. ,,Zeg wat je lekker vindt, dan garandeer ik je dat je een gelukkige relatie hebt.” Luister mee!

