Over de liefde: ‘Vreemdgaan zit in ons DNA’

In de laatste aflevering van het derde seizoen Over de liefde praat Debby Gerritsen met seksuologe Eveline Stallaart over een opvallende trend in liefdesland: de open of polyamorouze relatie. Debby: ‘Als ik dit jaar iets heb geleerd in deze podcast is dat een monogame relatie helemaal niet zo vanzelfsprekend meer is. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zoveel gesprekken gehad over niet-monogame relaties . Maar het gekke is: dit gebeurde dit vaak wanneer de microfoon uit stond’. Eveline: ‘Het is zeker een trend. Ook in mijn praktijk zie ik een toename van mensen die geïnteresseerd zijn in een meer open relatievorm. Al is het vaak nog een taboe om daarover te praten.’ Niet in Over de liefde, want in deze aflevering staat de microfoon wagenwijd open en gaan Debby met Eveline dieper in op de voor- en nadelen van open relatie, monogamie en vreemdgaan. ‘Bij sommige mensen zit vreemdgaan in het DNA’. Luister mee!