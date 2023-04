Over de Liefde: ‘Vrouwen kopen sexy lingerie om de man te behagen, niet voor zichzelf’

PodcastDebby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is seksuologe Elise van Alderen, schrijfster van het boek Wellust, te gast in de studio. ‘Veel mensen denken dat seks is gelukt als een man is klaargekomen’

Vrouwen worden geconditioneerd om mannen seksueel te behagen, schrijft seksuologe Elise van Alderen in haar nieuwe boek Wellust. ‘Vrouwen wordt al van jongs af aan geleerd zich sexy te gedragen en te kleden. Vrouwen kopen sexy lingerie om de man te behagen, niet voor zichzelf’, stelt van Alderen resoluut. Deze objectivering staat veel vrouwen in de weg om zélf te genieten van seks. Ze ziet het dagelijks in haar praktijk. ‘Seks draait om het genot van een man. Kijk bijvoorbeeld naar mainstream porno. Veel mensen denken dat seks gelukt is als een man is klaargekomen’. Komen vrouwen er echt zo bekaaid vanaf in de slaapkamer? En, belangrijk nog, wat kunnen we doen om vrouwen wél te laten genieten? Luister mee.

Podcast Over de liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

