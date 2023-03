Over de liefde: ‘Vrouwen zijn bang dat ik nog heteroseksuele gevoelens heb, maar die tijd is echt voorbij’

Zit er verschil tussen daten als homo en als hetero? Nou en of, zegt pas uit de kast gekomen lesbienne Hanneke Mijnster. ,,De eerste keer naar een vrouwenbar vond ik heel spannend. Toen ik binnenstapte was het heel duidelijk dat ik de new kid was. Ik ben toch die late lesbienne.” Haar coming-out noemt Libelle -columnist Hanneke Mijnster een groot feest. ,,Vrouwen zijn soms bang dat ik stiekem nog heteroseksuele verlangens heb, maar die tijd is echt voorbij.” Het enige dat Hanneke mist aan haar oude heteroleven is de simpele manier van versieren. ,,Ik mis mannelijke energie, als in: duidelijk zeggen waar het op staat. Als het om vrouwen gaat heb je hele andere versiertrucs nodig.”

Podcast Over de liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.