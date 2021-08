Podcast | ‘De interlandcarrière van Malacia gaat gelanceerd worden door Van Gaal, let maar op’

Louis van Gaal heeft zijn eerste persconferentie als bondscoach van Oranje erop zitten. Het is zijn derde periode als keuzeheer. In de AD Voetbalpodcast blikken Oranje-volger Maarten Wijffels en presentator Etienne Verhoeff terug op die presentatie.

,,De een zal zeggen dat hij arrogant was, de ander kijkt voor de inhoudelijke kant van Van Gaal. Je kon er deze presentatie weer alle kanten mee op. Hij was ook kwetsbaar’’, blikt Wijffels terug. ,,Van Gaal noemde zichzelf een procestrainer die nu eigenlijk geen tijd heeft daarvoor. De vraag is dus of het lukt.’’

Verder bespreken Wijffels en Verhoeff de eerste voorselectie van de bondscoach. De nadruk ligt op fitte spelers en de hiërarchie. Wijffels: ,,De interlandcarrière van Malacia gaat gelanceerd worden door Van Gaal. Let maar op. In 2012 deed hij dat met De Vrij, met Depay. Hij vindt dat de hiërarchie binnen een team altijd in beweging moet zijn. Jonge jongens zorgen voor energie in zo’n groep.’’

Het gaat in deze podcast ook over PSV. De Eindhovenaren komen vanavond in actie tegen Benfica. Het is de eerste van twee duels om een plek in de groepsfase van de Champions League. Op internationaal niveau zijn dode spelmomenten vaak belangrijk. Maar dat wapen ontbreekt bij PSV, zo zocht Wijffels uit.

