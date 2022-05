Podcast: ‘Ik hoop dat meer mensen zich uitspreken over abortus’

Deze week stond ook in het teken van de glitter en glamour op de rode loper van het jaarlijkse het Met Gala in New York waarbij de sterren alles trekken uit de kast om de meest opvallende jurk te dragen. En dit jaar was de eer aan Kim Kardashian. Zij bestormde de rode loper in een met 2500 kristallen bewerkte vintage jurk van Marilyn Monroe, die het icoon droeg tijdens het wereldberoemde optreden voor de in 1962 jarige president Kennedy. Kardashian leende de jurk van het Ripley’s Believe It Or Not museum en moest flink afvallen voordat ze in de jurk paste. Daarover kreeg ze veel kritiek. Logisch, zegt Linda Duits. ,,Juist Kim Kardashian moet het goede voorbeeld geven over afvallen.”