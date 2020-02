Seriedebuut Al Pacino zorgt voor gemengde reacties

Hunters, van platform Amazon Prime, gaat over een groep mensen die in het New York van de jaren 70 jaagt op Nazi’s. Die Nazi’s hebben het plan om een vierde rijk te stichten, in de Verenigde Staten. De serie is vanaf vandaag te zien op Amazon Prime. Tienhooven, Goes en presentator Charlene Heezen mochten de eerste afleveringen al bekijken en vellen hun oordeel over het seriedebuut van Al Pacino.



Verder praten de Bingewatchers deze week over series als Narcos : Mexico van Netflix, Curb your Enthousiasm van HBO en is Kevin al in de carnavalssferen met Carpool Carnaoke van Lanterfantje op Youtube. Ook vragen ze zich af welke streamingsdiensten hun luisteraars zelf allemaal hebben. Reageren kan via Twitter of via Instagram.



Luister Bingewatchers ook op Spotify of Apple Podcast.