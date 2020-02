Welke films winnen de belangrijkste Oscars?

Dit was januari Hoofdredac­teur Nijenhuis blikt terug: ‘Heel erg wat er over Angela gezegd werd’

4 februari Het jaar was net drie dagen oud, of het conflict in het Midden-Oosten escaleerde door een aanslag op een hoge Iraanse generaal. En de hele wereld is in de ban van een virus uit China. Dichter bij huis woedt een talkshowoorlog, met een medewerker van het AD in het oog van de storm.