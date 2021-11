Podcast | ‘Wijnaldum moet spelen bij PSG of in de zomer vertrekken’

Oranje plaatste zich dinsdagavond voor het WK in Qatar. Maar moeizaam. Met een uitglijder in Montenegro en een moeizame zege op Noorwegen. Wijffels: ,,Of we nou heel veel zijn opgeschoten sinds Tsjechië op het EK is de vraag. We kunnen het toplanden lastig maken, maar bij een off-day uitgeschakeld worden op het WK. Aan de andere kant, met Louis van Gaal hebben we een bondscoach die een team kan smeden.”