25 miljoen euro voor jongeren met schulden en met handicap

Het geld komt er op aandringen van regeringspartij de ChristenUnie. Voor het terugdringen van armoede onder kinderen komt eenmalig 4 miljoen euro beschikbaar. Datzelfde bedrag wordt uitgetrokken om jongeren die in de schulden zitten daaruit te krijgen met goede begeleiding. Om jongeren met een beperking naar werk te begeleiden, wordt 17 miljoen euro uitgetrokken. Het extra geld is vandaag niet terug te vinden in de Miljoenennota. De ChristenUnie heeft de steun gekregen van de andere regeringspartijen om het bij de Algemeen Politieke Beschouwingen te regelen. Partijleider Gert-Jan Segers noemt het 'belangrijk' om iets extra's te doen voor de onderkant van de samenleving. ,,Dit is niet alleen het kabinet dat het vestigingsklimaat verbetert en goede dingen doet voor de koopkracht van werkenden." Het geld is nodig, zegt Segers, om te zorgen dat iedereen profiteert van de economische voorspoed. ,,We hebben in het regeerakkoord beloofd dat iedereen moet gaan merken dat het beter gaat. Dat doen we ook."

Geen feest voor iedereen

Volgens Segers horen de meeste mensen vandaag, op Prinsjesdag, goed nieuws. Tegelijkertijd constateert hij dat het niet iedereen dat feest mee kan vieren. ,,Mensen die in de knel zitten. Voor de groep die achterblijft in de samenleving is maatwerk nodig. Daar moeten we nu een extra stap voor zetten.” Het is aan staatssecretaris Tamara van Ark om dat verder invullen, stelt de ChristenUnie-voorman.



Daarvoor geeft hij al wel een voorzet door deze week een motie in te dienen, die in elk geval zal worden gesteund door VVD, CDA en D66. Elk jaar komen regeringspartijen naast de kabinetsplannen met hun eigen wensen. Vooraf is dan al in de coalitie afgestemd voor welke plannen geld wordt uitgetrokken. Zo kunnen partijen zich profileren op thema’s die zij belangrijk vinden.



Zo wil Segers extra geld voor kinderen in armoede, waar in het regeerakkoord al structureel 100 miljoen euro werd afgesproken, en miljoenen méér voor begeleiding van jongeren die na het speciaal voortgezet onderwijs of praktijkschool op zoek gaan naar een baan.



