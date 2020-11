300 euro bonus voor iedere politiemedewerker

Hoekstra: KLM-piloten weigerden om geheim contract vertrouwe­lijk in te zien

3 november Pilotenvakbond VNV heeft in de zomer het aanbod afgeslagen om de voorwaarden in te zien die de regering aan KLM stelt voor de 3,4 miljard euro aan steun. Dat zegt het ministerie van Financiën in reactie op uitlatingen van VNV-voorzitter Willem Schmid, die beweert dat het contract 'geheim’ is en dat hij dus niet precies weet wat de eisen zijn.