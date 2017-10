50Plus boos over 'straf' voor oudere huizenbezitters

Ingewijden bevestigen aan deze krant dat het nieuwe kabinet in stapjes de wet-Hillen wil afschaffen. Deze wet is ooit in het leven geroepen om mensen te stimuleren een huis te kopen en die ook af te lossen. Maar die wet is nu overbodig geworden, vinden de formerende partijen, omdat er geen aflossingsvrije hypotheken meer afgesloten mogen worden. De maatregel levert 1 miljard euro op.