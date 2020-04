50Plus: in één dag van verzoenende paastop naar vertrouwenscrisis

50Plus-voorzitter Geert Dales is toch kandidaat-Kamerlid

13 april Voorzitter Geert Dales is kandidaat om Kamerlid te worden van 50Plus. Dat laat de seniorenpartij vanavond weten in een verklaring, na interne strubbelingen. Ook gaan de leden later dit jaar toch bijeenkomen in een algemene ledenvergadering.