50Plus opent steunpunt voor referendum aflosboete

Om de handtekeningen te verzamelen is de website stopaflosboete.nl in het leven geroepen.



Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS zegt in 1 op 1 op NPO Radio 1 dat het om een 'zeer serieus' initiatief gaat. ,,Het plan is om een referendum voor te bereiden. Daarvoor moeten op 18 januari ruim 10.000 handtekeningen binnen zijn.'' Uiteindelijk moeten 300.000 geldige handtekeningen worden verzameld om daadwerkelijk een referendum te kunnen houden.



Volgens 50Plus is er breed verzet tegen de wet-Hillen. Veel mensen hielden in hun plannen rekening met het belastingvoordeel. 'Eerst worden mensen jarenlang door de overheid gestimuleerd om zoveel mogelijk af te lossen. Als ze dat gedaan hebben, presenteer je ze de rekening. Dat voelt als een mes in de rug!', aldus de partij op de website.