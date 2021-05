50Plus verdwijnt uit de Tweede Kamer: Den Haan stapt op en neemt zetel mee

VIDEOFractievoorzitter Liane den Haan van 50PLUS verlaat de partij en neemt haar Kamerzetel mee. Dat laat ze donderdag weten in een filmpje op Twitter. Den Haan lag de afgelopen weken in de clinch met het hoofdbestuur, dat woedend reageert: ,,Kiezersbedrog zonder weerga!”

Den Haan zegt op Twitter: ,,Ik blijf als volksvertegenwoordiger senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag 50PLUS. Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende 4 jaar hard maken voor een Nederland waarin het fijn ouder worden is.”

Den Haan neemt met haar besluit een vlucht naar voren. Aanstaande zaterdag zou er een partijcongres plaatsvinden. Daar dreigde de bom te barsten. Voor 50Plus houdt het nu op in de Tweede Kamer, na de voor die partij slecht verlopen verkiezingen bezette Den Haan de schamele enkele zetel die het had behouden. Maar die is de partij dus nu ook kwijt.

Partijvoorzitter Jan Nagel is woedend: ,,Deze zetel komt haar niet toe, maar 50Plus. Zo snel al zetelroof, dat is een record. En niet een om je mee te sieren. Ik heb spijt dat ik niet naar Jan Slagter heb geluisterd. Hij zei destijds: ‘Niet doen! Overal waar zij komt, zal ze ruzie maken.’ Dat is uitgekomen. Helaas. Ze had beloofd zich aan het verkiezingsprogramma te ouden en dat heeft ze niet gedaan. Dit is kiezersbedrog zonder weerga.’’

Nagel zint op een comeback: ,,D66 heeft al drie keer in historie op 0 zetels gestaan. Mensen die in 2017 op ons stemden en het nu niet deden vinden nog steeds dat we nodig zijn, mits we duidelijk onze standpunten uitdragen. We gaan nieuwe start maken zaterdag. Te beginnen bij de gemeenteraadsverkiezingen.’’

Bonje

Directe aanleiding voor de breuk nu zijn twee rapporten die deze week verschenen, van ieder van de twee kampen binnen 50Plus: grofweg team-Den Haan en kamp-bestuur cq. partijbaas Jan Nagel. In beide stukken werd de mislukte verkiezingscampagne gefileerd: 50Plus verzilverde slechts één van de vier zetels die het in de peilingen zag lonken.

De conclusie van de twee rapporten waren dezelfde: het loopt niet. Het is mislukt. We staan er slecht voor. Het antwoord op de vraag wie daar schuldig aan is, liepen echter totaal uiteen.

Zo wond Den Haan er in een 17-pagina’s tellende brief deze week geen doekjes op. 50Plus is een ‘ruziepartij’ met een ‘zeer ongezonde, ziekmakende partijcultuur’, ingegeven door ‘roddel, lekken en ego’s’.

In haar rapport (dat natuurlijk via een lek naar buiten kwam) zei ze te zijn gedwarsboomd door het bestuur. Zo zou het partijbestuur haar twee maanden voor de verkiezingen zelfs hebben geprobeerd weg te krijgen als lijsttrekker, toen ze ‘zonder overleg’ het standpunt over de AOW-leeftijd ‘wijzigde’.

Den Haan wist dat naar eigen zeggen te sussen, maar een reden achter de poging haar op een zijspoor te zetten is saillant.

Metoo

Quote Ik blijf als volksverte­gen­woor­di­ger senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag 50PLUS. Liane den Haan, Tweede Kamerlid Haar verhouding met een lid van het hoofdbestuur zou zijn verslechterd na een (zoals het in appjes van leden wordt genoemd) #metoo-affaire. Den Haan over het bestuurslid: „Hij heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker.” Volgens bronnen zou het gaan om een ongewenste tongzoen. Daarna keerde deze bestuurder zich van haar af, terwijl Nagel daar ‘niet op ingegrepen’ heeft. Hij wist van een ‘ meer dan collegiale relatie’, maar van ongewenste intimiteiten zou hem niets gemeld zijn.

Sterker, vanuit het kamp-Nagel klonken juist verwijten aan het adres van Den Haan. Zo staat in het rapport van het bestuur te lezen dat het misging bij 'de manier waarop de lijsttrekker in beeld is gekomen tijdens de campagne en de manier waarop over de standpunten van de partij is gecommuniceerd'. ,,Volgens een aantal gesprekspartners had het campagneteam te weinig kennis van de mores bij een politieke partij en kreeg de campagne een draai die meer leek op het promoten en profileren van de lijsttrekker dan van het naar voren brengen van de inhoudelijke standpunten van de partij."

Spotje

Ofwel: Den Haan promootte Den Haan. En niet de partij. Haar wordt verweten dat ze alleen met een klein groepje getrouwen optrok. Na de dramatisch verlopen verkiezingen kwam daar bij dat ze weigerde een inititiatiefwetsvoorstel van de vorige fractie te verdedigen, waarna de SP dat overnam. Ook zou ze geen toestemming hebben gegeven om haar beeltenis te gebruiken in een tv-spotje van 50Plus, waardoor een uitzending voor politieke partijen niet doorging.

Aanstaande zaterdag zouden de kemphanen recht tegenover elkaar hebben komen te staan. Dan kiest 50Plus een nieuw hoofdbestuur, want onder meer Jan Nagel zou volgens plan vertrekken. Punt is: het bij de ‘affaire’ betrokken bestuurslid heeft zich ook gekandideerd.

Volledig scherm Liane den Haan krijgt een handkus van partijvoorzitter Jan Nagel bij de bekendmaking van haar lijsttrekkerschap. De afgelopen weken lagen de twee overhoop. © ANP

Den Haan zou al aan vertrouwelingen hebben laten weten dat als deze wordt verkozen, Den Haan opstapt bij 50Plus en als eenpitter verder gaat op haar zetel in de Tweede Kamer. Dat doet ze nu dus al.

Zo heeft de partij na het overleven van alle ruzies rond voorman Henk Krol, de twisten met bestuursleden Nagel en Geert Dales, de afsplitsingen, het publieke moddergooien én de gênante aftredens een nieuw dieptepunt bereiken. 50Plus verdwijnt, sinds haar aantreden in 2012, echt uit de Tweede Kamerbankjes.

