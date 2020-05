50Plus-voorzitter Dales stapt toch onmiddellijk op

Dales kondigde vorige maand zijn vertrek aan, na een hoogopgelopen ruzie met partij-oprichter Jan Nagel, de meeste Kamerleden en provinciale voorzitters van de partij. Dat Dales nog maanden wilde aanblijven om de machtsoverdracht te regelen en lopende zaken te behartigen, was een bron van ergernis voor zijn tegenstanders.

Twee van die belangrijkste tegenstanders, de aanvoerders van 50Plus in de Eerste en in de Tweede Kamer, heeft Dales gisteren gesproken. Wat er met Martin van Rooijen en Corrie van Brenk nog uitgesproken moest worden, is volgens hem uitgesproken. ,,Het was een goed gesprek dat de weg opende voor genormaliseerde contacten in de toekomst.’’

Voorzitterschap

Quote Ik ben nu uitbe­stuurd bij 50Plus Geert Dales Dales’ twee medebestuurders, Robert Gielisse en Bert Kannegieter, die nog wel tot augustus lijken aan te blijven, hebben ook met de afdelingsvoorzitters gesproken die het voortouw hadden genomen in de opstand tegen het partijbestuur. ,,Daarmee is de laatste hand gelegd aan de opmaat naar de ledenvergadering van 1 augustus’’, die digitaal zal plaatsvinden, zegt Dales.



Die dag kiezen de leden een volledig nieuw hoofdbestuur. Onder de acht mensen die een gooi doen naar het partijvoorzitterschap, is partij-oprichter, oud-voorzitter én erevoorzitter Jan Nagel.



,,De vervelende afloop laat onverlet dat ik met veel voldoening terugkijk op twee jaar 50Plus-voorzitterschap’’, schrijft Dales aan de leden van zijn partij. ,,Ik ben nu uitbestuurd bij 50Plus.’’

‘Onvermijdelijk’

Jan Nagel liet eerder weten ondanks de ruzie niet blij te zijn met het vertrek van Dales: ,,Ik vind het jammer dat het zo gelopen is, maar het vertrek van Geert was onvermijdelijk. Hij was zeker iemand die met goede bedoelingen bij ons was gestart, maar problemen heeft gekregen met Kamerleden en bestuurders in het land.”

Volgens Corrie van Brenk lag het vertrek van Dales ‘in de lijn der verwachting’. ,,Inmiddels hadden zo’n negentig vooraanstaande partijleden het vertrouwen in hem opgezegd, dus de situatie werd onhoudbaar. Ik hoop dat we dit boek nu snel kunnen dichtslaan.’’