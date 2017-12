50Plus wil referendum over aflosboete voor huizenbezitters

Minister Ollongren: wethouder Brunssum moet weg

15:48 In Brunssum moeten geen wethouders zitten die problemen hebben met hun integriteit. Dat zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ze hoopt dat de omstreden wethouder Jo Palmen in de Zuid-Limburgse gemeente zelf zijn conclusies trekt, net als de leden in de gemeenteraad die hem steunen.