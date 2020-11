50Plus wil zwaardere straffen bij geweld tegen ouderen en zieken

Tot nu toe werd 50Plus neergezet als enkel een ouderenpartij, maar Den Haan denkt daar anders over. ,,We zijn er primair voor ouderen, maar er komt ook nog een hele grote groep 50-plussers aan. Voor hen willen wij er ook zijn, anders zijn we kortzichtig bezig. Ik merk ook bij onze achterban dat ze ontzettend blij zijn met die nieuwe blik vanuit de partijtop.”



Het programma is progressief. Zo vindt 50Plus dat iedere volwassene recht heeft op zelfbeschikking over het eigen levenseinde, moeten de gemeenteraadsverkiezingen op de schop, komt er een dertiende maand en volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers. Ook wordt de kinderopvang in ons land gratis. Het eigen risico in de zorg wordt bijna gehalveerd naar 200 euro.



Den Haan: ,,Ik wil meer de regie en vrije keuze bij mensen zelf laten. Dat ze desgewenst verpleeghuiszorg 24/7 thuis kunnen krijgen, zelf kunnen bepalen hoe ze later willen wonen of vanaf wanneer ze hun AOW wensen te ontvangen. Gemeenten en de Rijksoverheid moeten die mogelijkheden scheppen.”