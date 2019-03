72 miljoen extra voor Twentekanaal, verruiming kan doorgaan

Het geld is bestemd voor de vervanging van 14 kilometer damwanden van het de vaarrroute. Bedrijven aan het kanaal investeerder eerder al 490 miljoen euro in de waterweg. Naast het eerder geplande baggerwerk voor verruiming van het kanaal, worden straks ook de damwanden vervangen in plaats van gerenoveerd.

Einde aan onzekerheid

Na de verruiming van het kanaal kunnen er veel meer goederen over het kanaal worden vervoerd. Vooruitlopend daarop investeerden Twentse bedrijven en overheden samen naar schatting al 490 miljoen euro. Onder andere in productiecapaciteit, opslag, ruimte voor verwerking van goederen en infrastructuur.

Vertraging

Het project loopt wel vertraging op. In het eerste plan had het werk in 2022 klaar moeten zijn, dat wordt nu naar verwachting een jaar later, in 2023.