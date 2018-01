Aantal taps AIVD en MIVD voortaan openbaar

De afluisterstatistieken waren geheim, maar komen standaard in de jaarverslagen van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD te staan. ,,Ik vind het belangrijk transparant en open te zijn", aldus minister Ollongren. ,,Dat kan niet altijd. De nationale veiligheid en operaties willen we uiteraard niet in gevaar brengen. Maar de leidraad moet absoluut zijn: zo transparant mogelijk.”



Ook minister Bijleveld zegt transparant te willen werken, zolang het 'onze troepen en ons personeel maar niet in gevaar brengt'. ,,Dat geldt natuurlijk ook voor onze manier van werken. Die mag evenmin in de openbaarheid komen, want dan kunnen we ons werk niet meer doen.’’



De Raad van State (RvS) bepaalde in december dat er een nieuw besluit nodig was na een afgewezen verzoek van Reporter Radio om openbaarheid over de statistieken uit eerdere jaren. Volgens de RvS was onvoldoende gemotiveerd waarom het aantal taps geheim zou moeten blijven. De tapstatistieken van de afgelopen jaren worden in maart gepubliceerd op de websites van de AIVD en Defensie.



De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, had eerder besloten dat de cijfers over aftappen een staatsgeheim zijn. Hij ging daarmee in tegen een advies van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de officiële toezichthouder. Die vond het geen staatsgeheim, omdat uit de cijfers niet af te leiden is waar de AIVD onderzoek naar doet.