Abbas zei dat na aankomst in Brussel, waar hij vanmiddag overlegt met buitenlandchef Mogherini en alle EU-buitenlandministers. Hij riep Europa – ‘onze belangrijkste partner en vriend’ - ook op om een belangrijker politieke rol in het Midden-Oosten op zich te nemen. Europa helpt de Palestijnen met de opbouw van hun staat en instellingen en met geld, maar politiek kan er volgens Abbas meer. Hij reageerde positief op de oproep van Mogherini om zo snel mogelijk heel Palestina onder één centraal gezag te brengen. ,,Eén volk en land dat de Westbank en Gaza omvat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad is ook ons doel.”



Volgens Abbas is daarvoor wel nodig dat Israël begint met de uitvoering van talloze VN- en Veiligheidsraadsresoluties. ,,We kunnen ons niet voorstellen dat die zijn aanvaard, enkel om in de VN-archieven te verdwijnen.”



Mogherini verzekerde Abbas onmiddellijk dat Europa onverkort vasthoudt aan een twee-statenoplossing. Zij riep Israël en de Palestijnen op zich te houden aan hun internationale beloften. Daartoe riep Mogherini ook Israël direct al op, toen premier Netanyahu haar en de buitenlandministers bezocht.