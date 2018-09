Achter de schermen bij de crisisdienst: balanceren tussen empathie en helpen

Lichte paniek klinkt in de stem van de vrouw aan de andere kant van de lijn. ,,We hebben ons verslapen en onze afspraak op het consulaat om onze paspoorten te verlengen gemist. Nou kijk, we waren wel op tijd wakker, maar de reistijd naar Istanbul is lang, dus we konden nooit op tijd zijn...” Yvonne, die het telefoontje heeft aangenomen, klinkt begripvol. ,,Dat kan gebeuren mevrouw. Dan hebben we aan de balie vandaag iets meer tijd voor anderen. Morgen kunt u online een nieuwe afspraak maken.”



De beller weet niet dat Yvonne niet in Turkije zit, maar op de zesde verdieping van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet alleen rechtstreekse telefoontjes naar het ‘noodnummer’ komen hier binnen, ook alle consulaire afdelingen op consulaten en ambassades wereldwijd worden doorgeschakeld naar Den Haag. ,,Het moet voor een beller niet uitmaken of Yvonne in Rabat of Den Haag zit”, zegt haar baas Daniël Timmermans.