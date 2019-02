Adempauze voor schuldenaren in nood

Onderne­mers­hu­meur daalt door brexit voor tweede kwartaal op rij

0:01 Het ondernemersvertrouwen is in Nederland voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Met name de naderende brexit drukt de stemming. Bijna een kwart van de niet-financiële bedrijven verwacht door het vertrek van de Britten uit de Europese Unie (EU) te worden geraakt.