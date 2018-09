Advies aan Hoge Raad: moordbiecht tegen undercover is toelaatbaar

De bekentenis werd Wim S. in 2011 ontfutseld via de omstreden Mr Big-methode, die in de jaren 90 in Canada is bedacht. In die politiemethode wordt een moordverdachte langzaam binnengehaald bij een fictieve organisatie, met aan het hoofd een machtige figuur (Mr Big). Deze persoon belooft de verdachte allerlei lucratieve opdrachten, maar dan moet hij wél eerst de bewuste moord bekennen.



Wim S., verdacht van de moord op zijn vrouw Heidy Goedhart in december 2010, deed tegen een undercoveragent in Marbella de ‘biecht van zijn leven’. Later trok hij die bekentenis in. Hij zei dat hij financieel afhankelijk was geworden van de opdrachten die Mr Big hem bood en daarom een moord had bekend die hij niet had gepleegd.