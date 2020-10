Advies aan kabinet: geef geroofde koloniale kunst terug

Zomaar drie voorbeelden van koloniale kunst uit Nederlandse musea waarover een commissie onder leiding van jurist en mensenrechtenactivist Lilian Gonçalves-Ho Kang You zich het afgelopen jaar heeft gebogen. Het advies is vandaag aan minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) aangeboden. In een toelichting is Gonçalves duidelijk: ,,Als het niet aan jou toebehoort, dan moet je het teruggeven.” Dat is volgens haar ‘een erkenning van onrecht’. ,,Dat iets tegen de wil is meegenomen.”



Dat hoeft vervolgens niet te betekenen dat het niet meer tentoongesteld kan worden. ,,Het staat Nederland vrij om te zeggen: we willen dit kunnen tentoonstellen.” Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over bruikleen. ,,Soms willen landen een goede museale samenwerking. Dat het in beide landen te zien is en dat daarbij niet alleen de optiek van Nederland, maar ook van ‘de ander’ wordt getoond.”



Een onafhankelijke adviescommissie moet de minister over roofkunst adviseren. Ook als de herkomst niet duidelijk is – niet denkbeeldig na soms wel 400 jaar – moet de commissie zich over teruggaveverzoeken buigen. De adviescommissie zou, denkt Gonçalves, als inspiratie kunnen dienen voor andere voormalige koloniale grootmachten in Europa die met dit vraagstuk worstelen.



Hoe groot de behoefte is bij voormalige koloniën om geroofde kunst terug te vragen, heeft Gonçalves niet geïnventariseerd. ,,Maar als er duidelijke regels zijn, wordt voor landen de drempel lager om een teruggaveverzoek in te dienen. Dan zijn ze niet meer in het ongewisse over de procedure.”