Advies aan kabinet: stop met doen alsof migratie ons overkomt

interview Eurocommis­sa­ris asiel en migratie: ‘Nederland moet niet klagen over arbeidsmi­gra­tie’

Nederland moet niet klagen over arbeidsmigratie, vindt vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie. Dat zegt hij in een interview met deze site. Hij is zich ‘erg bewust’ van het woningtekort in Nederland, maar vraagt om begrip bij de opvang van asielzoekers. ,,Elk land heeft een ander probleem.’’

8 december