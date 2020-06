Advies: Neem basispakket onder de loep

Er zit nog iets scheef, schrijft de SER aan de bewindslieden van VWS. Alle gangbare behandelingen binnen de ziekenhuiszorg worden nu standaard vergoed, maar geneesmiddelen die mensen halen bij de apotheek worden eerst beoordeeld op wat ze kosten en welke gezondheidswinst ze opleveren.



,,Wij spreken ons niet uit over wat er in het pakket hoort”, benadrukt Hamer. Maar gelijke monniken, gelijke kappen is wel belangrijk. ,,Ook die medisch-specialistische behandelingen in het pakket moeten steeds onder de loep worden genomen. Dan geldt: willen we deze zorg bieden tegen deze prijs en is er sprake van zinnige zorg?”



Daarnaast wil de SER-preses dat arts en patiënt met elkaar in gesprek gaan over ‘welke behandeling wel en welke niet wenselijk is’, zoals nu ook gebeurt in coronatijd.



Verder vindt de overheidsadviseur dat er één elektronisch patiëntendossier in de zorg nodig is, een plan dat eerder politiek werd afgeschoten. Als die automatiseringsslag er niet snel komt, dan moet het volgende kabinet een landelijk verplicht systeem invoeren voor de hele zorg.