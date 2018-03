Adviesraad: Maak gemeenteraadswerk minder belastend

In veel gemeenten zijn raadsleden zoveel tijd kwijt aan bijvoorbeeld vergaderingen en het lezen van stukken, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de privésituatie. ,,Dat gaat in tegen het principe van lekenbestuur'', vindt de Raad. Zij ziet liever geen beroepsbestuurders, maar volksvertegenwoordigers die met beide benen in de samenleving staan.



In grote gemeenten, vanaf 100.000 inwoners, is het raadslidmaatschap zelfs een halve baan. Dat staat volgens de Raad 'op gespannen voet met het principe dat het ambt een voor iedereen toegankelijke nevenfunctie moet zijn'.



Als raadsleden in die grote gemeenten minder tijd kwijt zijn aan het raadswerk, kan volgens de Raad ook hun vergoeding op termijn geleidelijk omlaag. In kleinere gemeenten, tot 24.000 inwoners, zou de raadsvergoeding juist moeten worden verhoogd.