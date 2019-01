Affaire Graus zorgt voor barsten in PVV

Het prominente PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus zit in zwaar weer. Zijn ex-vrouw claimt dat zij zich voor hem moest prostitueren. De affaire treft partijleider Wilders in het hart: juist Graus is een vertrouweling van het eerste uur.

Weinig Kamerleden ogen zo flamboyant als Dion Graus. Maatpakken, kraag van het overhemd een knoop extra open, gekleurde brilglazen op het hoofd, zilveren kruis om de nek. Iemand die zich, met zijn voorliefde voor gothic, de 'laatste ridder van Limburg' noemt. En natuurlijk: bekend om zijn niet aflatende inzet voor rechten van dieren.

Rechterhand was de laatste jaren zijn echtgenote Joyce, die ook als persoonlijk assistent letterlijk ging waar Graus was. Soms om bezoekers te begeleiden, spreekteksten voor te bereiden en heel vaak: om foto's en video's te maken van waar man Graus mee bezig was.

Maar van die relatie is niks meer over, volgens Joyce is ze door de PVV'er 'psychisch misbruikt', zo lichtte ze de breuk toe in een verklaring aan De Telegraaf. Daarnaast zou hij haar 'gedwongen' hebben tot 'seks met derden binnen het huwelijk'. Graus betaalde met het geld dat dit opbracht zijn persoonlijke beveiliging, stelt ze.

Afwachten

De PVV zegt op de hoogte te zijn van de beschuldigingen, maar wil er verder zo min mogelijk over kwijt 'en wacht het verder af'. Graus ontkent stellig dat hij iets misdaan heeft. Volgens de PVV'er heeft zijn ex 'psychische problemen'. ,,Ik ontken alle beschuldigingen en wacht verdere stappen af'', liet hij gisteren weten.

Binnen de PVV wisten maar weinigen wat er speelde.Volgens een ingewijde had Graus een affaire met een andere medewerker en werd Joyce daar boos over. Graus ontkent dat: ,,Ik heb nooit een affaire gehad tijdens onze relatie.'' Hij stelt dat Joyce nog 'enkele maanden' voor hem werkte, nadat ze 'zeven maanden geleden' uit elkaar waren gegaan.

Graus is evenwel vaker in opspraak geraakt. Zo beschuldigde een eerdere ex Graus ervan dat hij haar keel had dichtgeknepen en gedreigd had 'een vuurwapen tussen haar wenkbrauwen te zetten'. De zaak liep spaak op gebrek aan bewijs, maar in een uitgelekt bericht van justitie was te lezen dat de hoofdofficier dat achteraf toch 'een verkeerde beslissing' vond. Daarvoor al had een Belgische vriendin van Graus aangifte gedaan van belaging en stalking. Ook die zaak draaide uiteindelijk op niets uit.

'Vriend’

Partijleider Wilders bleef altijd achter Graus staan. Het Kamerlid laat zelden onvermeld dat hij een PVV'er van het eerste uur is, die met de 'oorspronkelijk negen' samen met de partijleider in de Tweede Kamer belandde. Hij noemt zich steevast 'vriend' van Wilders, die overigens ook op de bruiloft van hem en Joyce was.

Wilders schaart zich naar buiten toe achter Graus. Hij houdt hem voor onschuldig 'tot het tegendeel' bewezen is. Justitie noch politie willen vooralsnog zeggen of de aangifte van de vrouw in behandeling is en of er vervolging zal worden ingesteld.

Tot er duidelijkheid komt, zit Wilders toch met de kwestie in de maag. Al was het maar omdat Joyce in dienst is van de PVV, waardoor de twee de facto op dezelfde gang van het Kamergebouw werken.