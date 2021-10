Afghanistandeal in de maak: ultieme poging om Nederlanders en groep Afghanen alsnog te evacueren

Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben woensdag een gesprek gehad op het ministerie van Buitenlandse Zaken om ‘mee te denken’ over de ‘praktische uitvoering’ van de breed gesteunde motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Die motie draagt het kabinet op Afghanen te evacueren en asiel te verlenen die voor Nederland of een Nederlandse hulporganisatie hebben gewerkt en als ze mensenrechtenactivist of journalist zijn.

Het kabinet zit met deze motie-Belhaj in de maag. Sinds het einde van de evacuatiemissie op 26 augustus weten slechts mondjesmaat mensen uit Afghanistan te vertrekken. Voor een aanvullende evacuatie wordt gekeken naar vijf specifieke groepen: Nederlanders, tolken, Afghanen die voor hulporganisaties hebben gewerkt, mensenrechtenactivisten en mensen die al op de evacuatielijst stonden maar te laat waren voor de laatste evacuatievluchten.

Juridisch kader

Daarvoor worden nu criteria opgesteld, een ‘goed juridisch kader’, zodat duidelijk is wie er wel en niet onder vallen. Om hoeveel mensen het gaat, is onbekend. Maar het zou om een ‘overzichtelijke’ groep gaan van zo'n 2000 mensen. Iedereen die zich later meldt, zou volgens de huidige plannen dan in de reguliere asielprocedure terecht moeten komen. ,,We kunnen niet tot het einde der dagen mensen blijven evacueren”, zegt een betrokkene.

Met de Afghanistandeal die nu in de maak is, komt de motie-Belhaj op een bepaald moment te vervallen. Daarmee wordt gepoogd ook de VVD, die als enige coalitiepartij tegen de motie-Belhaj stemde, akkoord te laten gaan. De liberalen vrezen dat te veel Afghanen naar Nederland willen komen.

Voor de evacuatie van de laatste groep is Nederland afhankelijk van de taliban, die in het land aan de macht zijn. Voor zover bekend heeft een Nederlandse ambtelijke delegatie begin september één keer contact gehad met een gezant van de taliban. Dat ‘verkennende gesprek’ vond toen plaats in Qatar, een land dat wel diplomatieke banden heeft met de taliban.

Over land

Nederland heeft dat niet, maar onderhoudt goede banden met Qatar. Niet voor niets verplaatste Nederland de ambassade in Kaboel naar dat land. Qatar wist ook na het vertrek van buitenlandse troepen per vliegtuig nog mensen uit Kaboel te krijgen, ook een aantal Nederlanders.

Ook wordt voor alternatieve evacuatieroutes gekeken naar andere landen in de regio, zoals Pakistan. Een aantal evacués wist vanuit Afghanistan over land naar Pakistan te komen. Die route geldt als gevaarlijk. Bijkomend probleem is dat geen van de buurlanden van Afghanistan zit te wachten op een grote vluchtelingenstroom. Die houding kan medewerking in de weg staan.