Afwezige Wilders krijgt Holocaust aangesmeerd bij minder-Marokkanenproces

Als het gerechtshof ’s ochtend aanschuift in de rechtszaal bij Schiphol, blijkt de stoel van de PVV-leider leeg. De rechters moeten het doen met een tweet van Wilders. ,,Ik ga vandaag gewoon aan het werk in de Tweede Kamer.’’ Want Wilders heeft geen trek om ‘de onzin’ aan te horen van ‘zogenaamde benadeelde partijen’.



Dat zijn voornamelijk ‘keurige burgers’, geworteld geraakte Turkse en Marokkaanse Nederlanders, die kijkend naar de televisie in maart 2014 ‘diep gegriefd’ werden door Wilders’ uitspraken, zeggen hun advocaten.



Maar het proces heeft ook aangiftes opgeleverd met opmerkelijker motieven. Zo krijgt ook Jeroen de Kreek het woord. Die betoogt dat Wilders het woord Marokkanen eigenlijk ‘eufemistisch’ gebruikte. Wilders woorden waren, zegt hij, eerder gericht tegen joden. ,,Het is terrorisme gerelateerd bedrog. Zijn grote helden zijn Jodenhaters.’’ Ze zaten ‘achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust’. Sterker, betoogt De Kreek, de uitspraken van Wilders zouden een ‘volgende Holocaust in gang kunnen zetten’.



De Kreek zegt dat hij, vanwege zijn joodse komaf, dus ook benadeeld is. Wilders uitlatingen staan immers gelijk aan ‘Juden raus’, betoogt hij.



Het gerechtshof hoort het allemaal onbewogen aan, maar de advocaten van de andere benadeelden zuchten. ,,Hier willen we niet mee in één kamp zitten’’, zal er een later op de gang zeggen.