Akkoord over bed, bad, brood is in alles een compromis

Eindelijk is het er dan, het akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Een vorm van opvang, in de volksmond ‘bed, bad brood’, die er van de coalitiepartijen CDA en VVD nooit mocht komen, omdat een uitgeprocedeerde asielzoeker volgens hen een illegaal is die zo snel mogelijk moet vertrekken.