Al vóór de Sywert-deal werd het ministerie gewaarschuwd voor ‘extra opslag’ op prijs

Dat blijkt uit nieuwe documenten - e-mails en verkoopvoorstellen - over de Sywert-deal die het ministerie van Volksgezondheid gisteravond vrijgaf. Het gaat om een beperkte hoeveelheid stukken, de grote bulk met appjes en smsjes volgt later pas.

Maar uit een nu vrijgegeven e-mail van 13 april 2020 rijst een ander beeld. Daarin wordt geschreven dat Van Lienden een extra opslag rekent en dat onduidelijk is waarom: ‘Ik zie nog steeds geen toegevoegde waarde, een opslag op de reeds bekende opslag, en weinig aandacht voor wat het de moeite waard zou maken die opslag te betalen bovenop de prijs'. Wie de waarschuwing geeft, is onduidelijk: de afzender is onherkenbaar gemaakt bij het verstrekken van het document.

‘Tot anderhalf keer hoger is’ dan normaal

Wat er met de waarschuwing over prijs en kwaliteit precies gedaan is, blijkt niet uit de correspondentie. Al eerder werd overigens al bekend dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen sceptisch was over samenwerking met Van Lienden.