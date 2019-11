Alarmerend rapport: landschap verrommelt

Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Zorg voor landschap’, dat maandag wordt gepresenteerd. Volgens het PBL is het Nederlandse landschap de afgelopen dertig jaar sterk veranderd. Zo wordt de beschikbare grond steeds meer volgebouwd en is het aantal windmolens op land gestegen van 200 in 1990 naar ruim tweeduizend in 2019. Ook is het aantal grote zonneparken in twee jaar tijd verviervoudigd.



‘Burgers maken zich zorgen over het verdwijnen van de openheid, vergezichten en bomen’, schrijven de onderzoekers. ‘En over de toename van het aantal windmolens, zonneparken en distributie- en datadozen.’ Volgens het PBL is het landschap in het huidige overheidsbeleid vaak een sluitpost, met als gevolg dat het landschap versnippert. Zo zijn karakteristieke sloten en houtwallen verdwenen.