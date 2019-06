Alexander Pechtold wordt crisismanager bij renovatie Binnenhof

Kinderen in jeugdzorg al decennia onveilig, excuses van kabinet

18:01 Een aanzienlijk percentage van kinderen die in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verblijven, is onvoldoende beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Dat staat in het vandaag verschenen eindrapport van de onderzoekscommissie De Winter.