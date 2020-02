Alle hens aan dek bij corona-bestrijders EU

Opinie Laat zielige houding varen en kijk eens naar wat de EU ons oplevert

26 februari In zijn commentaar (20-2) stelt Hans van Soest dat Rutte 'zijn poot stijf moet houden' en dat het gat tussen wat we aan de EU afdragen en er binnenkomt niet groter moet worden. Nederland gaat weer in de zielige en ferme stand als het over bijdragen aan de EU gaat. Het past in de huidige stemming waar alles wat met de EU te maken heeft kritisch wordt bekeken en het begrip solidariteit bijna uit het vocabulaire van de Nederlander is verdwenen. Want het is toch niet zo gek dat het op één na rijkste land van de EU meer betaalt dan armere lidstaten? Veel belangrijker is dat we niet alleen moeten kijken naar uitgaven aan de EU, maar ook naar wat de EU ons in economische zin oplevert. Wetenschappelijke onderzoeken laten steeds zien dat Nederland tot de top-profiteurs behoort. In het onlangs verschenen rapport Estimating economic benefits of the Single Market for European countries and regions zijn de opbrengsten van de interne markt weer eens op een rijtje gezet.