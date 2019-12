Alle lichten op groen voor stikstofwet: Eerste Kamer stemt morgen

Vanochtend was een meerderheid in de Eerste Kamer er voorstander van dat het debat en de stemming over de stikstofwet morgen doorgaan, zo melden Haagse bronnen. De senaatspartijen zeiden vorige week dat zij eerst de antwoorden op vragen aan minister Schouten van Landbouw wilden afwachten. Over die antwoorden is tevredenheid, blijkt nu. Alleen de Partij voor de Dieren heeft nog extra vragen gesteld.



Daarmee staan alle lichten op groen voor de stikstofwet. Met de wet hoopt het kabinet de woningbouw in Nederland vlot te trekken. Verschillende oppositiepartijen vragen zich nog altijd af of de wet juridisch wel in de haak is. Daarom was het de laatste weken spannend of de Eerste Kamer - waar de coalitie geen meerderheid heeft - akkoord zou gaan.