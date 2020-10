Alle nieuwe maatregelen op een rij

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben zojuist namens het kabinet de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt . Ze zijn bedoeld om de stijgende lijn aan besmettingsgevallen en ziekenhuisopnames af te vlakken. Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown’’, zei de premier, ,,en we verwachten dat de maatregelen nodig zijn voor minstens vier weken’’. We zetten alle landelijke maatregelen en dringende adviezen hieronder op een rij. Ze gaan morgenavond om 22.00 uur in.

Groepen:

-Thuis mogen maximaal 3 personen per dag worden ontvangen.

-In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

-Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens. Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Het dagelijks leven:

-Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

-Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het ov.

-In het voortgezet onderwijs (vo), mbo en hoger onderwijs (ho) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.



Horeca en detailhandel:

-Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn: hotels voor hotelgasten, uitvaartcentra, luchthavens voorbij de security check.

-Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie

-Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.

-Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.

-Tussen 20.00 – 07.00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.

-Het is niet toegestaan om tussen 20.00 en 07.00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

-In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Evenementen:

-Evenementen zijn verboden, met uitzondering van: markten voor levensmiddelen, beurzen en congressen, bioscopen en theaters, wedstrijden, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.

-Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sport:

-Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, amateursportcompetities worden stilgelegd.

-Uitgezonderd hiervan zijn: topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal), voetballers (inclusief overig personeel in ‘bubbel’) van de Eredivisie en Eerste divisie, kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

-Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

-Reis zo min mogelijk.

-Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.

-Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

-Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken.

Over twee weken worden de maatregelen geëvalueerd. Als er dan geen effect is, volgt een ‘totale lockdown’, aldus minister Hugo de Jonge (Zorg).

