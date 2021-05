Als D66, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks gaan formeren moeten ze het eens worden over deze vijf punten

Rutte tegen oppositie­lei­der Belarus: ‘Ik hoop je snel te bezoeken in Minsk’

28 mei Premier Mark Rutte ‘belooft’ snel een tegenbezoek te brengen aan Svetlana Tichanovskaja. ,,Ik hoop dat dat ooit in Minsk zal zijn’’, zei Rutte na een gesprek met de Belarussische oppositieleider. Tichanovskaja verblijft nu in ballingschap in de Litouwse hoofdstad Vilnius, maar Rutte zei ‘zeker te weten’ dat hij op een dag in de hoofdstad van Belarus bij haar op bezoek kan.