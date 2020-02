Als het om ‘ras’ en ‘identiteit’ gaat, kiest Baudet zijn woorden heel precies

Opinie Marktwer­king blijkt een sprookje dat ons dupeert

22 februari Dat vrijemarktwerking in ieders voordeel is, ook als het gaat om voorheen publieke taken, is een sprookje, betoogt Roel Berghuis, bestuurder bij de vakbond FNV. Hij noemt prijsvechters die failliet gaan en buslijnen die geschrapt worden.