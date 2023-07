Altijd weer asiel: de weeffout in deze coalitie

Dat de discussie over het asielbeleid deze week tot een kookpunt kwam, kon niet uitblijven. Al sinds 2017 is asiel een open wond in de samenwerking tussen de vier regeringspartijen. Vrijdagavond leidde dat tot de onvermijdelijke van het kabinet.

Noem het een weeffout in het regeerakkoord, noem het een bezweringsformule omdat ze een einde moesten breien aan de voortslepende formatie. Maar toen VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind 2021 na maanden onderhandelen hun coalitieakkoord presenteerden, bleek de passage over het asielbeleid weinig concreet.

Afgesproken werd dat er ‘meer grip op migratie’ moest komen. Maar hoe, dat werd niet tot in detail uitgewerkt. Al tijdens de formatiegesprekken van dit kabinet viel achter de schermen te horen dat migratie en asiel het grootste struikelblok vormden in de gesprekken. ,,Als het ergens op klapt, is het daarop’’, vertelde een betrokkene destijds. En waar het probleem tijdens de formatie tijdelijk werd weggeduwd, kwam het de afgelopen maanden alsnog bovendrijven.

Lili en Howick

VVD, D66, CDA en ChristenUnie denken principieel anders over migratie en asiel. Simpel gesteld willen VVD en CDA strengere asielregels en D66 en ChristenUnie hameren juist op goede opvang. Ook over arbeidsmigratie denken ze anders. Daar staan ChristenUnie en CDA eerder tegenover VVD en D66. En dat is in al die jaren dat ze samenwerken amper veranderd.

Ook tijdens het vorige kabinet, toen ze ook met zijn vieren een coalitie vormden, leidde dat regelmatig tot spanningen. Zo liep begin 2019 de spanning hoog op over het kinderpardon, na ophef over de Armeense kinderen Lili en Howick. CDA, D66 en ChristenUnie dwongen de VVD in te stemmen met een een ruimere regeling. De VVD kreeg in ruil dat de staatssecretaris voor Asiel voortaan geen uitzonderingen meer mocht maken voor ‘schrijnende gevallen’. Dat doet nu een commissie.

Het elastiekje dat de coalitie bijeen moest houden werd weliswaar opgerekt, maar kon nog wel wat hebben. Maar elk elastiekje breekt als het té ver moet worden uitgerekt. Afspraken die wél konden worden gemaakt over strenger asielbeleid werden of door de rechter van tafel geveegd of om een andere reden geen praktijk.

Zo werd in het regeerakkoord van 2017 al afgesproken dat de tijdelijke asielstatus van vijf naar drie jaar zou gaan. Het is nog steeds vijf. En een afspraak uit augustus 2022 om gemeenten wettelijk te dwingen asielzoekers op te vangen wordt zó getraineerd, dat het parlement er nog steeds niet over heeft gestemd.

Achterbannen

Aan de flanken van de coalitie rommelt het al langer. De achterban van de VVD moppert dat de partij zich de wet laat voorschrijven door een linkse minderheid. Tegelijkertijd waarschuwen achterbannen van ChristenUnie en D66 op congressen keer op keer dat Nederland niet door ‘de humane ondergrens’ mag zakken. CU-leden riepen hun Kamerfractie zelfs op eerder te breken met het kabinet.

De achterbannen zetten de boel zo verder onder druk. Sinds eind vorig jaar wordt weliswaar geprobeerd om de afspraak uit het coalitieakkoord uit te werken dat er meer grip moet komen op migratie, maar dat leidde nog niet tot een akkoord. De Kamerfractie van de VVD gaf al langer aan dat het geduld niet eindeloos was. Dat bleek deze week een crisis en val van het kabinet waard. Bij alle vier de partijen. Uiteindelijk bleken de verschillende opvattingen niet bij elkaar te brengen.



