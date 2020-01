Ambassade waarschuwt: geëvacueerde Nederlanders mogelijk in quarantaine in ander Europees land

Nederland­se hypotheek­ren­te flink hoger dan in Duitsland en België

29 januari De hypotheekrente ligt in Nederland een stuk hoger dan in onze buurlanden. Wie hier in 2019 een hypotheek afsloot en de rente vijf tot tien jaar vastzette, betaalde gemiddeld 0,8 procentpunt meer dan in Duitsland. In België waren huizenbezitters 0,6 procentpunt goedkoper uit.